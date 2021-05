Nederlandse coronascepticus dient nu zelf klacht in tegen Marc Van Ranst

Het aanhoudende conflict tussen de Nederlandse coronascepticus Willem Engel en viroloog Marc van Ranst dijt steeds verder uit. Na een reeks beschuldigingen over en weer ligt er nu ook een aangifte van smaad en laster op tafel. Die komt van Engel, omdat hij vindt dat Van Ranst hem in de media vergelijkt met een terrorist en een virusontkenner.

Volgens Engel heeft de viroloog zich in een interview met het Financieele Dagblad schuldig gemaakt aan strafrechtelijke uitingen. In het artikel stelt Van Ranst dat hij “niet met extreemrechtse mensen en virusontkenners in debat gaat. Dat heeft geen enkele zin. Ik vind dat zo’n Willem Engel in Nederland veel te veel de ruimte krijgt, terwijl zijn kennis over het virus nihil is”, stelt Van Ranst.

In een toelichting benadrukte Van Ranst weliswaar dat hij met “extreemrechts” niet Willem Engel bedoelt, maar dat volstaat niet voor de voorman van ‘Viruswaarheid’. “Er wordt gepoogd een beeld te scheppen waarmee ik als persoon en de beweging in het algemeen in een kwaad daglicht worden gezet”, stelt hij. “Hij beschuldigt mij indirect dat ik extremistisch ben en een wapen zou trekken. Dit vat ik als een persoonlijke belediging op.” Engel benadrukt ook geen virusontkenner te zijn, maar scepticus.