Politiek wil af van slapende telecomcontracten: hoe weet je dat je er een hebt? Hoeveel kan je besparen met een nieuw contract? En waarom switchen we eigenlijk niet vaker?

De politiek wil komaf maken met ‘slapende telecomcontracten’. Dat zijn oude en dure formules die elk jaar stilzwijgend verlengd worden. Door over te stappen of van formule te veranderen, zou je soms tot zelfs 405 euro kunnen besparen. Maar hoe weet je of je zo’n slapend contract hebt? Hoe stap je over? En kun je dan je nummer en e-mailadres behouden?