Gevechtspiloten spotten ze op radars, klokkenluider onthult geheim programma van ministerie van Defensie en zelfs Obama spreekt over “objecten in de lucht”: Amerika in de ban van ufo’s

Op een video die vorig jaar is vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Defensie is te zien en te horen hoe gevechtspiloten een object spotten dat rare capriolen maakt.

De VS is in de ban van ufo's. Lang het domein van makke sciencefiction, X-Files en mensen met een zilverpapieren hoedje, zijn de vliegende objecten in Washington nu een serieuze zaak van nationale veiligheid. Volgende maand geeft het Pentagon een reeks documenten vrij. En zelfs Obama zegt het: “Ja, er bestaan beelden van objecten die we niet kunnen verklaren.”

Toen Luis Elizondo in oktober 2017 met pensioen ging, besloot hij dat het tijd was voor wat meer transparantie. Jarenlang stond hij aan het hoofd van het ufo-programma van het Amerikaanse ministerie van Defensie, zo onthulde hij. Al heette dat niet zo. De officiële naam was het ‘Advanced Aerial Threat Identification Program’ (AATIP), oftewel: een geheime afdeling die dreiging vanuit de lucht moest onderzoeken. Die kwam er in 2008 op vraag van toenmalig democratisch senator Harry Reid. Reid komt uit Nevada, de staat van Area 51, en hij wilde antwoorden. Luis Elizondo moest daarvoor zorgen, maar merkte dat er hogerop maar weinig interesse was. “Ik geraakte gefrustreerd door het gebrek aan middelen, terwijl het aantal meldingen toenam. Maar toen ik ermee naar buiten kwam, heeft het Pentagon mij in diskrediet proberen te brengen.”

Elizondo heeft daarvoor nu een interne klacht ingediend tegen een aantal hooggeplaatsten. Hij vindt dat ze zijn reputatie beschadigd hebben. “Het Pentagon beweerde dat AATIP zich niet met ufo-meldingen bezighield. Eén iemand dreigde er zelfs mee dat ze iedereen zouden zeggen dat ik gek was”, luidt het in de klacht. De timing van die klacht is niet toevallig, want vorige maand heeft het ministerie van Defensie bevestigd dat het programma wel degelijk bestaat. Onlangs bevestigden ze ook de waarachtigheid van drie filmpjes. Geen wazige foto met een paar felle lichten, of meldingen van mensen die het ISS of de Starlink- satellietentreintjes van Elon Musk voor een vliegende schotel aanzien. Wel filmpjes waarin te zien en te horen is hoe getrainde gevechtspiloten onverklaarbare vliegende voorwerp spotten op de radar. Eén van die voorwerpen beweegt enorm snel, een ander maakt capriolen die zelfs de meest geavanceerde militaire toestellen niet kunnen maken.

Jaar van de ufo

Volgende maand krijgt het Amerikaanse congres van het Pentagon een uitgebreid rapport van Defensie over het fenomeen. Oftewel: waar vroeger nog gelachen werd met de believers, is het nu voer voor serieuze debatten. Zakenblad Forbes doopt 2021 zelfs tot “het jaar van de ufo”. “Er bestaan beelden en documenten van objecten in de lucht, waarvan we niet weten wat ze juist zijn, en waarvan we geen uitleg hebben voor hoe ze precies bewegen”, zei voormalig president Barack Obama vorige week in actuaprogramma 60 Minutes. Voormalig CIA-directeur John Brennan zei in een podcast dan weer dat het “arrogant is te geloven dat er geen ander leven is elders in het universum”. Een andere voormalige CIA-directeur, James Woolsey, liet in een interview optekenen dat hij “niet meer zo sceptisch was als een paar jaar geleden”. “Er zijn dingen die intelligente, ervaren piloten met verbazen.”

Hoe dan ook hoopt Elizondo dat Washington nu ook effectief in actie schiet. “We zien dagelijks zulke dingen”, zegt hij aan The Washington Post. “Hoe langer we erover zwijgen, hoe problematischer het wordt.”