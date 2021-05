Robert Huygens vervangt Mehdi Bayat tot eind augustus als interim-voorzitter van de KBVB

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag aangekondigd dat Robert Huygens tot eind augustus Mehdi Bayat zal opvolgen als interim-voorzitter. Bayat liet donderdag weten zich te willen concentreren op zijn voorzitterschap bij Sporting Charleroi. Eind augustus vinden de voorzittersverkiezingen bij de KBVB plaats.

Huygens is voor het grote publiek geen grote naam, maar binnen de voetbalbond draait hij al tientallen jaren mee. Momenteel is hij lid van de Raad van Bestuur. Voordien was hij voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse vleugel en lid van het Uitvoerend Comité.

Mehdi Bayat gaf donderdag bij de voorstelling van Edward Still als nieuwe coach van Sporting Charleroi aan zich opnieuw volledig te willen focussen op het voorzitterschap bij de Carolo’s. Hij liet weten de Rode Duivels niet te zullen vergezellen op het komende EK (11 juni-11 juli). De 42-jarige Bayat was sinds juni 2019 bondsvoorzitter. Hij volgde toen Gérard Linard op. Onlangs stelde Bayat zich nog kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, waar hij uiteindelijk naast greep, ondanks het feit dat er slechts negen kandidaten waren voor acht beschikbare zitjes.