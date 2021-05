Ouders maken kinderporno met dochtertje van amper twee maanden oud en laten beelden circuleren op het internet

Misselijkmakend, zo noemen speurders die nochtans al het een en het ander gezien hebben in hun carrière, een zaak van kindermisbruik in Peru. Omdat het gaat om een van de jongste slachtoffertjes ooit: een baby van amper twee maanden oud.

Wat een Venezolaanse vader en een Peruviaanse moeder hun baby hebben aangedaan, tart werkelijk alle verbeelding. Ze verkochten opnamens van kinderporno met hun twee maanden oude dochtertje in de ‘hoofdrol’. Het koppel, 22 en 23 jaar oud, is aangehouden.

Begin april hebben gespecialiseerde pedospeurders in Canada en Australië, waar de beelden waren opgedoken, contact opgenomen met de internationale politiedienst Interpol. Ze hadden een pedofiel geïdentificeerd die sinds 2014 actief was op Darknet-fora en foto’s van een baby met zwarte haren te koop had aangeboden. De onbekende man bood ook ‘andere diensten’ met de baby aan. Tegen betaling.

Dankzij een snel optreden van Interpol is het gelukkig niet zo ver gekomen.

De man, zijn identiteit is nog niet vrijgegeven, had pornografische beelden van de baby gedownload en gedeeld. Uit verder onderzoek bleek ook dat dezelfde gebruiker onlangs advies had ingewonnen over kinder- en orgaanhandel. Met welke bedoeling, zal het verder onderzoek moeten uitwijzen.

Baby geplaatst

“Daarop werd alles op alles gezet om ook de makers van de beelden te identificeren”, zegt Interpol in Lyon.

De Crimes against Childeren-eenheid, gespecialiseerd in kindermisbruik, vond al snel een spoor dat naar Peru leidde. Daar werden de ouders, die hun kind tegen betaling ter beschikking stelden, aangehouden. Het koppel, 22 en 23 jaar, komt uit Venezuela (man) en Peru (vrouw).



Volgens Uri Sadeh, coördinator van Crime against Childeren, is de baby in veiligheid gebracht. Maar daarmee is het onderzoek niet afgelopen. Er wordt nu gezocht naar pedofielen die betaalden voor de wansmakelijke beelden, die intussen circuleren op versleutelde websites.