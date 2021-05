“Ondoordacht maar geen belangenvermenging”: Boris Johnson komt ervan af met tik op de vingers in dossier rond renovatie Downing Street

De Britse premier Boris Johnson handelde “ondoordacht” toen hij de renovatie van zijn ambtswoning in Downing Street liet betalen door giften, maar bezondigde zich niet aan belangenvermenging. Dat is de conclusie van een onafhankelijk adviesorgaan, dat de zaak onderzocht.

Johnson kwam de afgelopen weken en maanden zwaar onder vuur te liggen, omdat hij de renovatie van de privévertrekken in Downing Street – ter waarde van honderdduizenden ponden – had laten betalen met campagnegiften van zijn Conservatieve Partij. Christopher Geidt, de onafhankelijke adviseur over ministerieel gedrag, publiceerde vrijdag zijn rapport over de zaak.

Hij komt daarin tot de conclusie dat Johnson geen overtreding van de interne code beging en zich niet bezondigde aan belangenvermenging. Volgens het rapport wist Johnson niet dat een donor van zijn partij een deel van de kosten had betaald, en betaalde hij dat geld terug toen hij ervan op de hoogte werd gesteld.

Toch is Geidt kritisch voor Johnson. “De premier liet de renovatie van het appartement in Downing Street toe – ondoordacht, in mijn oordeel – zonder rigoureus oog te hebben voor hoe dat betaald zou worden”, aldus het rapport. Er loopt ook nog een ander onderzoek naar de zaak, van de Britse kiescommissie.