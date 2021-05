Danone wil 120 kantoorbanen schrappen in België

Danone wil tegen eind 2022 ongeveer 120 kantoorbanen schrappen in België. Dat maakte de Franse voedingsreus vrijdag bekend. Het bedrijf telt in ons land zowat 1.800 werknemers. Eind vorig jaar was reeds duidelijk dat er jobs dreigen te sneuvelen. Danone kondigde toen aan dat tot 2.000 administratieve functies zullen verdwijnen wereldwijd. Nu is ook de Belgische impact bekend.

“De voorgestelde wijziging van het bedrijfsmodel zoals voorgelegd aan de lokale sociale partners van Danone in België, impliceert een organisatorische transformatie die mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor ongeveer 120 kantoorfuncties in België tot eind 2022”, klinkt het in een persbericht. Wereldwijd wil Danone ongeveer 1.850 banen snoeien. Het bedrijf telt meer dan 100.000 werknemers.

Danone is in België actief met de dochterondernemingen Alpro, Danone zuivel- en plantaardig, Danone Waters en Nutricia. Er zijn bijvoorbeeld productievestigingen in Rotselaar en in Wevelgem. Die zijn samen goed voor zowat 1.800 mensen in dienst.

Het bedrijf meldt ook dat in het kader van het transformatieplan Alpro verder zal integreren in Danone. Alpro, bekend van plantaardige zuivelinitiatieven op basis van soja, werd in 2017 onderdeel van Danone na de overname van het toenmalige Amerikaanse moederbedrijf WhiteWave Foods.

Het Franse bedrijf voegt eraan toe dat het de “sleutelrol bevestigt” van de sites in Rotselaar en Wevelgem. “De medewerkers in de productievestigingen zijn niet geïmpacteerd.”