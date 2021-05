Beke trekt extra geld uit voor hulplijnen en campagnes om gevolgen coronacrisis op te vangen: “Lang na vaccinaties zullen effecten nog zichtbaar zijn”

Brussel - Om de psychosociale gevolgen van de coronapandemie op te vangen investeert Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) 1,7 miljoen euro extra in vijf hulplijnen en twee sensibiliseringscampagnes.

Met het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ heeft de Vlaamse Regering in april vorig jaar al maatregelen getroffen om de psychosociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen. “De veerkracht van mensen is cruciaal om deze crisis goed door te komen. Bovendien zullen de effecten ook lang nadat iedereen gevaccineerd is, zichtbaar zijn, zegt minister Beke. Hij investeert nu 1,7 miljoen euro in enkele bijkomende maatregelen:

Hulplijnen: 1,5 miljoen euro

Vorig jaar namen meer Vlamingen contact op met hulplijnen. Zo verwerkte Tele-Onthaal bijna 15 procent meer oproepen via telefoon of chat. De hulplijn 1712 (voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling) kreeg zelfs de helft meer oproepen.

“De voorbije maanden hebben we de hulplijnen al tijdelijk versterkt om het hoofd te bieden aan het stijgende aantal oproepen. Dat dit noodzakelijk was, merken we aan de cijfers. Maar de pandemie is duidelijk nog niet voorbij. Daarom willen we deze investering verder zetten. De Vlaamse regering maakt 1,5 miljoen euro extra vrij voor Tele-Onthaal, 1712, nupraatikerover.be, de Druglijn en de Zelfmoordlijn 1813”, zegt Beke.

Suïcidepreventie bij mannen: 185.000 euro

Cijfers leren al jaren dat suïcide een ernstig gezondheidsprobleem is in Vlaanderen, en bij mannen in het bijzonder. Toch tonen de cijfers van de Zelfmoordlijn 1813 dat meer vrouwen dan mannen de lijn contacteren. Telefonisch gaat het om 61 procent vrouwen en 39 procent mannen, via de chat zijn dat 74 procent vrouwen en 26 procent mannen, en via mail 66 procent vrouwen en 34 procent mannen.

“Mannen zijn niet zo snel geneigd om hierover te praten of hulp te zoeken. Daarom zal ik samen met het Vlaams Expertiseplatform Suïcidepreventie een sensibiliserings- en communicatiecampagne opzetten om het taboe rond suïcide te doorbreken, en de drempel om erover te praten en hulp te zoeken te verlagen. Hiervoor wordt 185.000 euro voorzien”, zegt Beke.

Checkjezelf.be: 15.000 euro

Om aandacht te vestigen op de mentale gezondheid, lanceerde de Vlaamse overheid vorig jaar de campagne ‘Check, check, check jezelf’. Het Instituut Gezond Leven ontwikkelde een specifieke toolbox die antwoorden biedt op specifieke vragen, uitdagingen en klachten rond mentaal welbevinden tijdens deze pandemie. De toolbox kan ook worden gebruikt om zelf aan de slag te gaan met acties of tools om het mentaal welbevinden en/of de veerkracht te versterken of te herstellen.

“Met een gerichte campagne zullen we deze toolbox verder bekendmaken. Ons mentaal welzijn blijft zeer belangrijk en onder meer met deze toolbox willen we mensen bewust maken om ook met hun eigen mentale gezondheid bezig te zijn. Hiervoor wordt 15.665 euro uitgetrokken”, besluit Beke.

