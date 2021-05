Ook De Lijn gaat permanent inzetten op telewerk

Ook vervoersmaatschappij De Lijn wil blijvend inzetten op telewerk. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gezegd in het Vlaams Parlement.

Tijdens de crisis hield De Lijn zich aan de regel dat wie kan thuiswerken dat ook moet doen. Na corona wil de vervoersmaatschappij de medewerkers voor wie dat mogelijk is minstens twee dagen per week laten telewerken.

In 2017 ruilde De Lijn vijf provinciale kantoren in voor 16 regionale kantoren verspreid over Vlaanderen. Dit kaderde in het nieuwe organisatiemodel waarbij gekozen werd voor een centraal aangestuurde, maar decentraal verankerde organisatie. De vroegere provinciale terreinen en panden die niet meer nodig zijn, worden momenteel geëvalueerd met het oog op nieuwe bestemmingen, verhuur of verkoop.