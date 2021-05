Een dag op Telegram, de chatapp waar de fans van Jürgen Conings verzamelen: “Ik ben niet voor geweld of zo, maar gaan we nu nog actie ondernemen?”

Telegram is hot. De fans van Jürgen Conings trokken naar de berichtenapp toen ze van Facebook weg moesten, Marc Van Ranst kwam hen er jennen en Donald Trump zat er al sinds zijn Twitterban. Maar hoe gaat het er op die app eigenlijk aan toe? Onze reporter probeerde een dag lang de berichtenstroom bij te houden.

7.45 uur

Lap. Ik zit twee minuten op Telegram, en daar zwaait Danny al naar mij. In de vorm van een dinosaurus-emoji. Nu ken ik wel vaag een Danny of twee, maar geen idee wie deze is. Ik negeer hem. Daarbij ...