Zaman Amiri veroordeeld tot 24 jaar cel voor moord op Negeen Reza in Hasselt

Hasselt - De 30-jarige Afghaan Zaman Amiri is vrijdagavond in het Tongerse hof van assisen veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op de kapster Negeen Reza in Hasselt. Zaman Amiri had op 17 juni 2018 de kapster Negeen Reza met een touw gewurgd en nadien een zelfmoord geënsceneerd door haar lichaam in een lus te hangen aan de dertiende traptrede van haar woning in de Hasseltse Canadastraat.

“De door Zaman Amiri gepleegde feiten zijn uiterst zwaarwichtig. Hij toonde niet het minste respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. Er wordt voor de strafmaat rekening gehouden met het niet te compenseren leed dat de beschuldigde heeft aangericht. Uit de feiten wordt geen verzachtende omstandigheid weerhouden. Na eerdere vruchteloze pogingen om in België politiek asiel te krijgen, kreeg hij in Duitsland een subsidiaire bescherming. Daarna is hij geslaagd in zijn integratie. Beschuldigde beschikte over een bovengemiddeld tot begaafd niveau”, zo klonk het vrijdagavond bij de voorlezing van het arrest van de strafmaat.

Niettegenstaande er sprake is van een verhoogde krenkingsgevoeligheid bij Zaman Amiri oordeelden de gerechtspsychiater en de psycholoog dat er bij hem eerder een laag risico op recidive is. In de gevangenis heeft hij zich steeds op correcte wijze gedragen en hij beschikt nog over een blanco strafblad.

Voorzitter Alexandra Van Kelst richtte zich tot slot tot de veroordeelde Zaman Amiri, die gelaten zijn verdict aanhoorde. “U hebt zeer zware feiten gepleegd, namelijk de ergste die onze wet kent. U heeft Negeen geen enkele kans gegeven. Het hof en de jury hebben u wel nog een kans gegeven. Het is nu aan u om nog iets van uw leven te maken en dat het de moeite waard is want dat bent u tenminste tegenover Negeen verplicht”, zei Van Kelst.

Moord

Reza werd op 17 juni 2018 door Zaman met een touw gewurgd in haar woning aan de Canadastraat in Hasselt. Nadien zette hij een zelfmoord in scène door de overleden vrouw in een lus te hangen aan de dertiende traptrede in haar living. Hij verliet nadien de woning en wilde de trein nemen naar zijn thuisstad Aken in Duitsland. Hij keerde echter terug en werd de avond van 17 juni 2018 door de politie gearresteerd.

Hij was de laatste persoon die Negeen levend had gezien. Haar man was ‘s middags immers naar een bokswedstrijd in Gent vertrokken. Zaman, die in het verleden vaker bij het slachtoffer en haar man bleef slapen, bleef bij Negeen achter, waarna de feiten zich voordeden. Volgens Zaman was er een wederzijdse liefdesrelatie met Negeen, maar dat bleek niet meteen uit de berichten via diverse communicatiekanalen. De flirterige liefdesberichten kwamen vooral van de zijde van Zaman Amiri. Een tiental uur voor haar dood had beschuldigde Zaman haar Telegram-account gehackt en las hij allerlei berichten, waaruit bleek dat Negeen ook andere Afghaanse minnaars had.