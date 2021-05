Real Madrid slaat eerste slag van de mercato en haalt David Alaba gratis weg bij Bayern

De Oostenrijkse international David Alaba verlaat de Duitse Rekordmeister Bayern München na tien jaar voor een nieuw avontuur bij Real Madrid, zo maakte de Koninklijke vrijdagavond bekend. In de Spaanse hoofdstad ondertekende de 28-jarige verdediger een contract voor vijf seizoenen. Na afloop van EURO 2020 wordt hij aan pers en publiek voorgesteld.

Alaba werd reeds in de zomer van 2008 door Bayern weggehaald bij Austria Wien. Hij kwam er bij de U19 en later het reservenelftal terecht, in 2011 volgde er nog een korte uitleenbeurt aan Hoffenheim. In de tien daaropvolgende jaren kwam hij enkel uit voor Bayern, maar afgelopen winter maakte Alaba reeds duidelijk dat hij zijn eind deze maand aflopende contract in de Allianz Arena niet zou verlengen. Hij won er liefst 28 trofeeën, waaronder tien keer de Bundesliga en twee keer de Champions League.

De speler kon transfervrij vertrekken en al snel kwam Real op de proppen. In Madrid wordt hij volgend seizoen ploegmaat van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. De timing van de transfer doet wel wenkbrauwen fronsen, daags na de aankondiging van het vertrek van coach Zinédine Zidane. Real heeft een zwak seizoen achter de rug en de verwachting is dan ook dat in het tussenseizoen de grove borstel doorheen de selectie gehaald zal worden, ondanks de beperkte financiële middelen van de club.