Turks oppositiepoliticus Demirtas krijgt gevangenisstraf van 2,5 jaar

De voormalige leider van de pro-Koerdische HDP, Selahattin Demirtas, is vrijdag in Turkije tot een gevangenisstraf van twee en een half jaar veroordeeld.

Een rechtbank in Ankara heeft Demirtas schuldig bevonden aan het “tot doelwit maken” van een officier van justitie die betrokken was bij de strijd tegen terrorisme. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu. Demirtas, die via videoverbinding zijn proces bijwoonde, heeft het over een politiek proces. Zijn verdediging had voor de vrijspraak gepleit.

Tegen Demirtas lopen talrijke processen. Zo staat hij samen met 107 anderen terecht in het zogenaamde Kobane-proces. Daarin wordt hij onder meer “vernietiging van de eenheid van de staat en de integriteit van het land” aangewreven. De HDP had in 2014 tot de protesten opgeroepen. De demonstraties waren gericht tegen de belegering van de Syrisch-Koerdische stad Kobane door de terreurgroep Islamitische Staat. De demonstraties ontspoorden waarna er meerdere dodelijke slachtoffers vielen.