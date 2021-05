Straks is meer dan 100 procent van de 65-plussers in Vlaanderen gevaccineerd, officieel toch

Volgens de officiële Vlaamse cijfers is al 99,78 procent van de 65-plussers gevaccineerd. Dat zou betekenen dat in die leeftijdscategorie minder dan 3.000 mensen het vaccin geweigerd hebben.

Een weigeringsgraad van 0,22 procent, klopt dat wel? “Ik weet het: het lijkt alsof we in een communistisch regime zitten, en de cijfers aan het opkrikken zijn. Maar het komt doordat we verschillende databanken gebruiken”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

Het probleem met de vaccinatiegraad is dat bij die ratio de teller en de noemer niet helemaal overeenkomen. In de teller staat het aantal mensen die in Vaccinnet+ met een eerste prik geregistreerd staan, en ouder zijn dan 65 jaar. In de noemer staat het aantal mensen dat op 1 januari 2021 ingeschreven was in het bevolkingsregister.

Statistisch probleem

“Maar niet iedereen heeft een rijksregisternummer. Het kan gaan om buitenlanders die hier wonen, of bijvoorbeeld een oudere asielzoeker”, zegt Moonens. Daardoor hebben maar liefst 222 Vlaamse gemeenten een vaccinatiegraad bij 65-plussers van meer dan 100 procent. Wellen, Lummen, Jabbeke en Retie spannen met 104 procent de kroon.

Vlaanderen is niet de enige regio die met dat statistische probleem kampt. Uit de database van ECDC blijkt dat verschillende landen een vaccinatiegraad hebben van 100 procent voor verschillende leeftijdscategorieën. Zorg en Gezondheid maakt zich toch sterk dat de vaccinatiegraad héél hoog is. “Je zal in Vlaanderen al goed moeten zoeken naar iemand die niet gevaccineerd is”, aldus Moonens.