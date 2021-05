Alleen corona houdt Belgen uit supermarkten net over de grens: “Hef alstublieft geen extra taksen op wijn, frisdrank of sterkedrank”

De coronacrisis bewijst volgens voedingsfederatie Fevia dat alleen een virus kan verhinderen dat Belgen over de grens trekken om daar goedkoper te winkelen. Ze vraagt de regering met aandrang in de zoektocht naar extra inkomsten niet nog eens extra taksen te heffen op wijn, frisdrank of sterkedrank. “We lopen jaarlijks nu al zeker 640 miljoen euro mis.”