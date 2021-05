Niet meer naar notaris om erfbelasting aan te geven

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) maakt werk van een makkelijkere aangifte van de erfbelastingen. “Nu trekken mensen daarvoor nog vaak naar de notaris, we willen die aangifte zo opstellen dat iedereen in staat is om het zelf én zo dus ook gratis te doen”, klinkt het.

De bewuste aangifte wordt vaak omschreven als ‘een foto van het vermogen’. Binnen de vier maanden na het overlijden moet het volledige vermogen van de overledene aangegeven worden bij de Vlaamse Belastingdienst zodat die kan bepalen hoeveel erfbelastingen er moeten betaald worden. “Bedoeling is om dat nu volledig digitaal te maken”, aldus Diependaele. “Tot 2014 was alles nog op papier en kregen mensen een blanco formulier waarop ze alles zelf moesten invullen. Dat was voor velen onbegonnen werk. In 2015 werd het formulier al aangepast naar een stappenplan dat je ook al digitaal kon invoeren. Al bleek ook dat formulier nog te complex te zijn.”

“En dat willen we net vermijden”, gaat Diependaele verder. “Zo’n overlijden is een moeilijke periode, een te ingewikkelde administratie is dan het laatste wat je wilt. Nu gaan we nog een stap verder door het volledig digitaal te maken. Na ingave van het rijksregisternummer van de overledene kom je in het dossier, zul je er online door gegidst worden en zullen er ook al bepaalde zaken automatisch ingevuld zijn. Een beetje zoals bij de belastingaangifte. Op die manier zullen veel mensen het zelf kunnen, al kan het natuurlijk altijd dat er bij complexere dossiers nog beroep gedaan wordt op een notaris. Het systeem zit momenteel nog in een ontwerpfase, we hopen het zo snel mogelijk in te voeren.”