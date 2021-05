Tanja Dexters verdacht van handel in cocaïne, cannabis en Viagra: ex-Miss België riskeert jarenlange celstraf

Herentals / Turnhout - Tanja Dexters wordt verdacht van handel en bezit van cocaïne en cannabis. Dat bevestigt het parket. Het dossier, waarin in 2019 huiszoekingen plaatsvonden, werd afgelopen dinsdag door de raadkamer in Turnhout verwezen naar de correctionele rechtbank.

Ook vijf andere personen, waaronder haar vriend Michael P., zijn betrokken. Sommigen onder hen worden er ook van verdacht te hebben gehandeld in ketamine en MDMA. Dexters en P. worden ook illegale handel in Viagra tenlastegelegd.

Voor handel in coke riskeert de ex-Miss België drie maanden tot vijf naar cel, voor handel in verdovende middelen zoals Viagra acht dagen tot zes maanden.

“Veel machtsvertoon”

In juni 2019 viel de politie binnen bij Dexters en P. Volgens het duo verliep de inval intimiderend. “Ze belden niet eens aan, maar trapten een ruit in de achterdeur stuk en stonden plots in onze slaapkamer”, getuigde P. toen. “Toen ik vroeg waarom ze niet hadden aangebeld, kreeg ik als antwoord dat ik dan misschien was gaan lopen.”

Tanja Dexters beschreef de inval als “een show met veel machtsvertoon”. “Het was als in de film: we werden geblinddoekt en kregen handboeien om. Het team had bivakmutsen op en hield het pistool in de aanslag.”

Ook op verschillende andere plaatsen gelinkt aan het koppel vielen de speurders binnen. Uiteindelijk werden vijf mensen van hun vrijheid beroofd en verhoord. “Het duurde behoorlijk lang voor we door de politie ondervraagd werden”, zegt Tanja Dexters. “Ik bleef eerst zes uur in een cel. Onze gsm’s werden in beslag genomen. We gaven onze volledige medewerking en verleenden de toestemming om onze gsm’s en laptops uit te lezen. De ondervragers bleven wel heel correct.”

Rijverbod

Net vandaag werd Tanja Dexters ook veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. De politierechter in Turnhout haalt haar onmiddellijk van de baan na een incident in november 2019. Ze zwalpte toen over de baan, reed vier keer door een rood licht en botste tegen een oplegger. De rechter is ervan overtuigd dat Dexters gedronken had. Zelf blijft ze erbij dat ze geen probleem heeft.

