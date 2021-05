President Biden wil Amerikaanse economie “heruitvinden” met ambitieuze begroting van 6.000 miljard dollar

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag zijn begroting voor 2022 uit de doeken gedaan. Met een begrotingsvoorstel ter waarde van 6.000 miljard (of 6 biljoen) dollar wil Biden de Amerikaanse economie “heruitvinden”.

“We moeten het moment aangrijpen om een nieuwe Amerikaanse economie uit te vinden en op te bouwen die investeert in de belofte en het potentieel van elke Amerikaan”, verklaarde Biden tijdens zijn speech in het Congres.

In zijn begrotingsvoorstel voorziet Biden ruimte voor twee grote investeringsplannen, die miljoenen banen moeten creëren. Een eerste ter waarde van 1.800 miljard dollar moet voorzien in een sterker sociaal vangnet, een ander omtrent investeringen in de infrastructuur vormde het onderwerp van bitse onderhandelingen tussen de regering en de Republikeinse oppositie. Daarnaast wil Biden meer investeren in onder meer onderwijs en gezondheidszorg. Ook het budget voor defensie stijgt lichtjes naar 756 miljard dollar.

Om het budget rond te krijgen, wil Biden de belastingen voor de rijkste Amerikanen en de grote bedrijven verhogen. Dat tot afgrijzen van de Republikeinen, die de belastingverlaging als een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Bidens voorganger Donald Trump zien.

Alle aangekondigde uitgaven dreigen de staatsschuld van de VS gevoelig de hoogte in te jagen. Momenteel bedraagt die al meer dan 100 procent van het bbp. De staatsschuld zou tegen 2022 stijgen naar 111,8 procent en in 2031 zelfs al 117 procent bedragen.

De begroting moet wel nog groen licht krijgen van het Amerikaanse Congres. Biden kan zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat rekenen op een (nipte) Democratische meerderheid, maar dan moet hij iedereen achter zijn plan zien te scharen.