Mogen we nu knuffelen en kussen wie we maar willen? Social distancing op de helling in ontwerp van minister Verlinden

Een nieuw juridisch kader voor de coronamaatregelen plaatst de social distancing helemaal op de helling. Elk uur van de dag verschillende mensen knuffelen, of op straat een wildvreemde aanklampen: vanaf 9 juni kan het weer allemaal. Die versoepeling werd nooit expliciet aangekondigd. “De politiek gaat het zelf moeten uitleggen”, zegt viroloog Erika Vlieghe. “Wij hebben dit alleszins nooit geadviseerd.”

Al sinds het begin van de coronacrisis leven we met strikte voorschriften die ons leven tot in de puntjes regelen. Zelfs met wie en op welke manier we intense contacten onderhouden, wordt nauwkeurig vastgelegd ...