Rode Duivels vliegen voor het eerst in jaren niet met Brussels Airlines, wel met Antwerpse maatschappij: “Eerste stap”

Voor het eerst in jaren zullen de Rode Duivels niet met Brussels Airlines en vanop de luchthaven van Zaventem naar een groot toernooi vliegen. Ze kiezen dit jaar voor de luchthaven van Charleroi en de Antwerpse chartermaatschappij The Aviation Factory.

Sinds het WK van 2014 in Brazilië is Brussels Airlines de “officiële luchtvaartmaatschappij” van de Rode Duivels. Voor het EK 2016 in Frankrijk en het WK 2018 in Rusland vlogen spelers en staf met “Trident”, een in het Rode Duivels-thema beschilderd vliegtuig.

Maar van dat toestel zullen ze ditmaal geen gebruikmaken. Spelers en entourage zullen voor dit EK vanop de luchthaven van Charleroi vliegen, zo is vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie op de Henegouwse luchthaven. Ze krijgen gedurende het hele toernooi - hoe lang het ook duurt - een vliegtuig ter beschikking dat hen van hun basiskamp in Tubeke (Waals-Brabant) naar hun bestemmingen zal brengen.

Foto: BELGA

“Ze weten wat ze aan ons hebben”

Het toestel werd voor de Rode Duivels ingehuurd door de Antwerpse chartermaatschappij The Aviation Factory, zo bevestigt zij. Het gaat om een Boeing 737 (qua grootte vergelijkbaar met de “Trident”, een Airbus A320). The Aviation Factory werkt regelmatig voor Belgische en buitenlandse voetbalteams, en heeft in het verleden ook al samengewerkt met de Belgische voetbalbond, zegt Luc van de Logt van de chartermaatschappij. “Ze weten wat ze aan ons hebben.”

Hoewel het samenwerkingscontract met Brussels Airlines nog tot eind juni loopt, lijkt de luchtvaartmaatschappij niet al te zwaar te tillen aan de beslissing. “Het contract laat toe om in uitzonderlijke omstandigheden, zoals nu corona, voor een andere partner te kiezen”, zegt woordvoerster Maaike Andries. Het is volgens haar ook de eerste keer dat dat gebeurt.

“De relatie met de voetbalbond is nog altijd positief en constructief”, voegt de woordvoerster van Brussels Airlines nog toe. “Er lopen gesprekken over een verlenging van het contract.”

Maar in Henegouwen zou men de Rode Duivels graag vaker zien langskomen. “Dit is een eerste stap. Onze ambitie is dat dit niet zomaar een ‘one shot’ is, en we hebben het niet alleen over dit EK gehad”, zo zei de topman van de luchthaven van Charleroi, Philippe Verdonck, tijdens de persconferentie.

De Rode Duivels starten het EK op zaterdag 12 juni met een duel in Sint-Petersburg tegen Rusland. Op 17 juni spelen ze tegen Denemarken in Kopenhagen, en op 21 juni is het weer in Sint-Petersburg te doen met Finland als laatste tegenstander in de groepsfase.