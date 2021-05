Erling Haaland is niet van plan om Dortmund te verlaten: “Ik wil mijn contract respecteren”

Erling Haaland ontkent de speculaties in de media dat hij in het tussenseizoen Borussia Dortmund zou verlaten. “Ik heb een contract voor nog enkele jaren, dat ik respecteer”, vertelde de Noor, die tot medio 2024 vastligt bij de Borussen, vrijdag aan Noorse media.

Topclubs uit gans Europa zijn nochtans geïnteresseerd in de topschutter van de Champions League van dit seizoen. Van Real Madrid en FC Barcelona tot Manchester City en Juventus.

Maar Haaland zei dat de late kwalificatie van BVB voor de Champions League het voor hem gemakkelijker maakt om de club trouw te blijven.

“Ik ben een grote fan van de Champions League. Ik denk dat iedereen dat weet. Het was een opluchting om die plek veilig te stellen. Het was echt belangrijk”, merkte de 20-jarige op. Ook verwees hij naar de bekertriomf van de club in Berlijn. “Ik heb net mijn eerste grote trofee gewonnen en het was een geweldig gevoel. Daarom wil ik hier nog prijzen winnen.”