Witsel racet tegen de klok om EK te halen, ook Chadli, Vanheusden en Doku zijn al in Tubeke

De voorbereiding op EURO 2020 is nu écht begonnen. Terwijl werkmannen nog de laatste hand legden aan het Proximus Basecamp, arriveerden vrijdag ook al de eerste Rode Duivels in Tubeke. Tekenden present: Nacer Chadli, Zinho Vanheusden, Jérémy Doku en Axel Witsel.

Vooral voor die laatste begon vrijdag een race tegen de klok. Witsel maakt deel uit van de selectie van Roberto Martinez, maar speelde na zijn gescheurde achillespees bij Dortmund nog geen minuut. Hij wordt nu in een recordtempo klaargestoomd.

Vanheusden is een van de mogelijke vervangers voor Witsel. Hij zit niet in de selectie van Martinez, maar staat wel op de reservelijst voor het EK. De verdediger van Standard maakte pas in het slot van de competitie zijn comeback nadat hij eind vorig jaar zijn kruisbanden had gescheurd. Hij moet nu topfit zien te geraken voor het geval er alsnog iemand zou afhaken.

Doku en Chadli zijn wel al zeker van hun plaats in de selectie. Zij waren in Tubeke om verder aan de conditie te werken. Dat is vooral handig in het geval van Chadli. Die kwam dit seizoen in Turkije – mede door blessures – niet verder dan achttien wedstrijden. Maandag komt ook de rest van de selectie in Tubeke aan, met uitzondering van Kevin De Bruyne, die vanavond nog de finale van de Champions League afhaspelt met Manchester City.