Defensieminister Dedonder na bijna twee weken Jürgen Conings: “We hebben extremisme veel te lang geduld”

Bijna twee weken staat minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in het oog van de storm. Politie en leger slagen er maar niet in om de geradicaliseerde militair Jürgen Conings op het spoor te komen. Dat het zo ver kon komen, is volgens de eerste rapporten te wijten aan gammele procedures en personeelstekort bij het leger. Maar aan ontslag heeft Dedonder nooit gedacht. “Zou dat het probleem dan oplossen? Ik kan mijzelf in de spiegel aankijken.”