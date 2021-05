Vraag naar luxevastgoed nooit zo groot: voor het eerst meer dan duizend woningen boven 1 miljoen euro verkocht

Knokke-Heist -

In 2020 zijn in België voor het eerst meer dan duizend woningen van eigenaar veranderd voor meer dan 1 miljoen euro. De markt van luxueus vastgoed in België breekt records, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Knokke-Heist, Ukkel en Antwerpen-stad spannen de kroon.