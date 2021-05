Kevin De Bruyne, van Drongen tot de Champions League-finale: “Dat wittekopke stak er altijd al bovenuit”

Time to shine. Kevin De Bruyne (29) staat vanavond in de finale van de Champions League. Titels en bekers won hij al genoeg, nu is hij klaar voor zijn moment de gloire. We blikken vooruit én terug met de mensen die KDB hebben ontdekt. Al was er, met zo’n wereldtalent, weinig ontdekken aan. “Hij stak er vroeger al met kop en schouders bovenuit.”