The American Dream van Hernan Losada: “Ik voel me soms alleen, maar ik ben ook supercontent”

Hoe zou het nog met Hernán Losada zijn? De Argentijn verliet Beerschot halverwege het seizoen op zoek naar trainersgeluk in de VS. Vier maanden later heeft hij er een matige start genomen in de Amerikaanse Major League Soccer. Met zijn D.C. United bengelt hij met 6 op 21 achteraan in de stand. Twee dagen na een tumultueuze thuisnederlaag tegen Orlando City (0-1) trokken we naar Washington voor een stand van zaken.