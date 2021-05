Spelers AA Gent krijgen 750.000 euro voor vijfde plaats

AA Gent heeft zijn spelersgroep een premie uitgereikt van 750.000 euro omdat ze Europees voetbal heeft gehaald. Zelfs al was dat slechts door de Europe Play-offs te winnen en dus pas als vijfde te eindigen. Via een verdeelsleutel wordt de som nu verdeeld over de kern.

De Buffalo’s kenden een snertseizoen, maar hechtten toch veel belang aan het halen van Europees voetbal. Ook voor het imago. Eens in de play-offs werd de groep een mooie premie beloofd ter motivatie. Het lukte. Het mag nu naar de Conference League, waar het wel drie voorrondes moet overleven om in de poules te raken. Als dat lukt, is de club dankzij het startgeld, de marketingpool en de coëfficiëntbonus sowieso 4 miljoen rijker, maar er is dus geen enkele garantie. Die 750.000 euro kon er wel af, maar moet verdeeld worden onder meer dan twintig spelers. Per man gaat het dan nog altijd om enkele tienduizenden euro’s.