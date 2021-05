Italië zet EK-voorbereiding in met doelpuntenkermis tegen San Marino

Italië heeft een verwachte overwinning geboekt in de aanloop naar het EK voetbal. De Azzurri waren in Cagliari met 7-0 te sterk voor San Marino.

Heel wat minder bekende namen in de basiself van bondscoach Roberto Mancini. Zo was Federico Bernardeschi zowaar de kapitein, na een nieuw rotseizoen bij Juventus. Ook onder anderen Vincenzo Grifo (Freiburg), Matteo Pessina (Atalanta), Gaetano Castrovilli (Fiorentina) en Gian Marco Ferrari (Sassuolo) mochten hun kans gaan tegen de voetbaldwerg.

Het was even wachten tot de Italianen, ongeslagen in de EK-kwalificatiecampagne, een gaatje vonden. Tot Bernardeschi op het halfuur een schot tegen de netten knalde. Twee minuten later dikte Ferrari de score al aan tot 2-0, wat meteen de ruststand was. De ingevallen Matteo Politano maakte er na de espresso meteen 3-0 van. Via Andrea Belotti, opnieuw Politano en twee keer Pessina werd het een doelpuntrijke avond op Sardinië: 7-0.

26 - Italy have gone unbeaten for 26 matches in a row (W21 D5), the second longest run in their history after the 30 under Vittorio Pozzo between 1935 and 1939. Flawless.#ItaliaSanMarino pic.twitter.com/AFeCsAAo3l — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 28, 2021

Op het EK zit de Squadra Azzurra in Groep A met Wales, Turkije en Zwitserland. Op vrijdag 11 juni is Italië - Turkije de openingswedstrijd van het toernooi in Rome. Exact een week eerder spelen de Italianen nog een oefenwedstrijd tegen Tsjechië.