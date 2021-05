Niemand zo snel gevaccineerd als de Britten en toch gaan alle cijfers er weer de verkeerde kant op

De Britten vaccineren aan een hoog tempo hun landgenoten, maar de Indiase variant speelt hen parten. Voor het eerst sinds begin april piekt het aantal dagelijkse besmettingen boven de 4.000. In een week tijd nam het aantal positieve tests toe met 50 procent. Het aantal ziekenhuisopnames steeg in dezelfde tijd met 30 procent.

Premier Boris Johnson wil op 21 juni alle maat­regelen ­opheffen, maar experts vrezen voor een derde golf en vragen om de maatregelen tot twee maanden langer vol te houden. De rest van de wereld volgt de Britse situatie met argusogen. Meer dan 70 procent van de volwassenen kreeg al een eerste prik van het vaccin, ruim 40 procent is volledig gevaccineerd. Ondanks de hoge vaccinatiegraad rukt de Indiase variant snel op. Het maakt nu drie kwart van de nieuwe gevallen uit. Recente studies toonden aan dat de vaccins goed werken tegen de Indiase variant, maar wel pas na een volledige vaccinatie. Intussen heeft de Britse regering in verschillende Britse regio’s de maatregelen opnieuw aangescherpt. Omdat de Indiase variant (veel) besmettelijker lijkt dan de Britse variant kunnen de cijfers nog fors doorstijgen, zegt expertengroep SAGE. “We zouden eind juli weer naar 1.000 doden én 10.000 ziekenhuisopnames per dag kunnen gaan.”