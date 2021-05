“Kevin De Bruyne ziet er soms, in een fractie van een seconde, nog een beetje ongecontroleerd uit. Hij gaat soms nog iets te snel voor de voetballers rond hem”

Dat voetbal vooral emotie is, merk ik in de aanloop naar de Champions League-finale. Natuurlijk, het gaat om fitheid, zuurstofopname, de juiste balans in een elftal, druk op de flanken zetten en de 47 keer ingestudeerde hoekschop. Maar als ik eerlijk ben, dan hou ik van een club omdat de trainer de goede jas draagt en omdat er een speler op het veld staat die voetbalt alsof hij in een zandbak op zijn blote voeten een balletje hoog houdt.