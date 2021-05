Grace (18) wint ‘The voice van Vlaanderen’

Grace, met haar 18 de jongste finaliste, is ‘The Voice van Vlaanderen 2021’. De Sint-Niklase met Congolese roots versloeg vrijdagavond in de live slotshow rocker Simon, ook al van Team Natalia, en multitalent Robin uit het team van Koen Wauters. Eerder die avond waren Joke en Nanou al afgevallen.

Grace mocht dan al de benjamin van de finale zijn, aan haar podiumpresence was dat niet te merken. Met een feilloos gezongen en energiek gebrachte versie van On the floor van Jennifer Lopez ft. Pitbull verdiende ze terecht een plaatsje in de top-3. “Grace is zoals de balletjes in tomatensaus van mijn moeder: altijd goed”, zei Niels Destadsbader, die de finale noodgedwongen thuis volgde wegens een coronabesmetting. Haar coach, Natalia, stond versteld van “zoveel naturel. En je wordt steeds beter. We hebben deze song gekozen omdat het tijdens de finale echt moet knallen. En dat is duidelijk gebeurd. Je bent geboren voor een leven als artiest.”

En dan moest Tous les mêmes van Stromae nog komen, de song die ze ook al in de eerste liveshow had gebracht. Met haar eigenzinnige versie, perfect gezongen en onweerstaanbaar gedanst, veroverde ze de harten van de VTM-kijkers en bezorgde ze Team Natalia voor het eerst de overwinning. Grace mag zich nu een jaar lang ‘The Voice van Vlaanderen’ noemen, krijgt een platencontract bij Universal en mag 25.000 euro mee naar huis nemen.