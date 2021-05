Asperges nu ook een staatszaak: jurist ontdekt recept in Staatsblad

Het Belgische Staatsblad is normaliter de bron van al onze wetteksten, maar sinds kort kan ook Piet Huysentruyt zijn gading er in vinden. Door een foutje sloop er vorige maand een recept voor gegratineerde asperges in. “Smakelijk”, klinkt het zelfs.

Het is jurist Morgan Moller die de ontdekking deed in het anders droge, juridische document. Hij onderzocht (letterlijk) ‘het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht.’

Maar artikel 13 van het besluit werd vorige maand gedeeltelijk aangepast. In de Franstalige versie van het wetboek werd er namelijk een recept gepubliceerd voor gegratineerde asperges. Met de afsluiter ‘bon appètit’.

Advocaat Moller deelde zijn verbazing op Twitter. “Ik heb het gehad met mensen die zeggen dat het Belgisch Staatsblad nutteloos is. Je vindt er alles : wetten, besluiten, recepten om te koken, noem maar op.”

Wilfried Verrezen, directeur van het Staatsblad, laat aan RTL Info weten dat de fout inderdaad is binnengeslopen in de databank met een geconsolideerde versie van de tekst, niet in de officiële versie die als wettelijke basis dient.