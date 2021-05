Witte haai Nukumi niet langer onderweg naar Europa

De witte haai Nukumi is opnieuw van richting veranderd. Het dier was eind februari plots van richting veranderd en het leek erop dat ze de Atlantische oceaan zou oversteken als eerste haai ooit. Maar iets over de helft, heeft ze rechtsomkeer gemaakt.

Vijftig jaar lang zwom ze in een noord-zuidbeweging langs de Amerikaanse kust, maar in februari nam ze plots een onverwachte afslag. Dat bleek uit de tracker die de Amerikaanse organisatie Ocearch plaatste. De kolos van 5 meter lang en 1600 kilo had een afslag gemist en bewoog zich rustig richting onze contreien. Aan 3 kilometer per uur moesten we haar hier nog niet meteen opwachten.

Toch zwom ze begin april over de Mid-Atlantische Rug, de bergketen op de bodem van de Atlantische Oceaan, en was ze dichter bij Europa dan bij Amerika. Tot plots op 11 april haar tracker geen signaal meer gaf. Waarschijnlijk omdat Nukumi niet lang genoeg boven blijft om verbinding te maken met een satelliet.

Een andere tracker maakte nu plots wel connectie, een zwak signaal weliswaar. En die duidt erop dat Nukumi opnieuw richting de kust van Amerika zwemt. Dat meldt Frederik Mollen, de coördinator van de Vlaamse Onderzoeksgroep voor Haaien en Roggen aan VRT.

