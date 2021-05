Auto in het water aan Vlaamse Kaai: inzittenden kruipen op dak

Gent - Een auto is in het water beland aan de Vlaamse Kaai. Gelukkig konden de twee Gentse inzittenden, iemand van 24 en iemand van 18, zichzelf redden.

De feiten gebeurden tussen 5 uur en 5u30 aan de Vlaamse Kaai. Een wagen kwam om nog onduidelijke redenen in het water terecht.

“De twee inzittenden konden zichzelf redden door op het dak van de wagen te kruipen”, zegt Dirk De Sutter van de Gentse politie. “Daar kon de brandweer hen ontzetten. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht maar er is geen levensgevaar.”

Het gaat om twee personen van 24 en 18 jaar, allebei uit Gent. “Het is nog niet duidelijk wie aan het stuur zat, uit welke richting de wagen kwam en waarom hij in het water is beland. Dat maakt deel uit van het onderzoek.”

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er nog andere wagens bij het ongeval betrokken zijn.

Tegen 8u30 was de wagen uit het water getakeld en hadden de brandweerlui het wegdek schoongemaakt.