Tessa Wullaert, Tine De Caigny en vier andere Anderlecht-speelsters niet bij Red Flames door corona-uitbraak

De vrouwenvoetbalploeg van Anderlecht wordt momenteel geteisterd door een corona-uitbraak. Daardoor ziet bondscoach van de Red Flames Ives Serneels maar liefst zes speelsters afhaken, waaronder sterspeelsters Tessa Wullaert en Tine De Caigny.

Een bittere seizoensafsluiter dus voor de vrouwen van Anderlecht, die enkel de al gevaccineerde verdedigster Laura De Neve nog afvaardigen. Doelvrouw Justien Odeurs, verdedigsters Laura Deloose en Charlotte Tison en aanvalsters Tine De Caigny, Sarah Wijnants en Tessa Wullaert vallen immers allemaal af in de selectie van Serneels. Twee weken geleden hadden de paars-witte vrouwen zich nog tot kampioen gekroond. Door de corona-uitbraak waren ook hun laatste competitiewedstrijden al uitgesteld.

Voor de Red Flames staat een stage in Madrid op programma en bijkomend twee oefenmatchen tegen Spanje en Luxemburg op 10 en 12 juni. Ze bereiden zich voor op de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2023, die in september van start gaan. Het EK van 2021 werd verschoven naar de zomer van 2022, om niet in het vaarwater van EK voor mannen te komen.

Sinds maart hebben de Red Flames vier vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Drie keer werd er verloren, tegen Nederland (1-6), Duitsland (2-0) en Noorwegen (0-2). Een maand geleden kon de het nationale team wel winnen van Ierland (1-0).

In de kwalificatiecampagne voor het WK openen de Flames tegen Polen op 17 september. Albanië, Kosovo, Noorwegen en Armenië zijn de overige tegenstanders in de groep.