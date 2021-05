Vrouw in levensgevaar na botsing met bestelwagen in Riemst: bestuurder vlucht weg

Riemst -

Een vrouw is zaterdagochtend ter hoogte van Herderen (Riemst) levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding tussen een personenauto en een bestelwagen, waarin oud ijzer lag. De bestuurder van de bestelwagen is na de zware klap weggevlucht. De lokale politie van Bilzen-Riemst-Hoeselt is met verschillende ploegen naar de bestuurder op zoek.