Opnieuw verschillende slachtoffers bij protest in Colombia, president zet leger in

De Colombiaanse president Ivan Duque stuurt het leger naar het departement Cauca om er de politie te ondersteunen, zo meldde hij vrijdagnacht. De beslissing viel nadat er verschillende mensen om het leven gekomen waren bij protesten eerder op de dag.

Sinds eind april is het zeer onrustig in verschillende steden en gebieden in het zuiden van Colombia. Volgens een stand van zaken van afgelopen woensdag is er sprake van reeds 42 mensen die stierven bij het protest. Dat brak uit tegen een inmiddels ingetrokken belastinghervorming. Daar kwam ook protest tegen een, eveneens ingetrokken, hervorming van de gezondheidszorg bij, alsook manifestaties in het kader van het vredesproces in het land.

Volgens Duque zal er een “maximale ontplooiing zijn van militaire hulp” in Cauca. “Eilanden van anarchie mogen we niet hebben in ons land.”

Eerder op de dag had de gouverneur van Cauca, Clara Luz Roldan, al een avondklok tussen 19 en 5 uur aangekondigd, om de “veiligheid, gezondheid en het leven van de bewoners” te vrijwaren.

In Cali, de hoofdstad van de regio, lieten vier mensen het leven na protest tegen wegblokkades, zo meldden lokale media. De demonstranten hekelen dat de blokkades het openbare leven te veel hinderen.

Vorig weekend leidde de situatie in het Zuid-Amerikaanse land nog tot een betoging aan de Brusselse Kunstberg. De manifestanten van verschillende Belgische organisaties en de gemeenschap van uitgeweken Colombianen maakten hun onvrede over de toestand in Colombia duidelijk met boodschappen als “SOS Colombia”, “Colombian Lives Matter” en “Stop de genocide in Colombia”. Ze eisten dat de ordediensten stoppen met geweld te gebruiken tegen de protesterende Colombianen. Ze vroegen ook respect voor de mensenrechten, en in het bijzonder het recht om op een vreedzame wijze te manifesteren.