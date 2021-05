Revolutie in het Europese voetbal: UEFA is op weg om na 56 jaar regel van uitdoelpunten schrappen

De UEFA denkt er serieus over na om de regel die voorschrijft dat uitdoelpunten dubbel tellen in Europese competities te schrappen. Bronnen bij de onderhandelingen bevestigden zaterdag aan DPA dat de UEFA Club Competitions Committee de aanbeveling heeft gegeven de regel te laten vallen. De eindbeslissing ligt bij de Uitvoerende Raad.

De regel voor uitdoelpunten werd ingevoerd in 1965 en is momenteel nog steeds van kracht in de Champions League en Europa League. Ook in interlandvoetbal wordt hij gebruikt. Als beide teams hetzelfde aantal doelpunten hebben gescoord in een knock-outconfrontatie, dan zijn de uitdoelpunten cruciaal. Het team dat meer doelpunten maakte op verplaatsing, is in het voordeel.

Indien de regel zou worden afgevoerd, zouden knock-outduels veel vaker richting verlengingen gaan. De wedstrijden zonder publiek en op neutraal terrein tijdens de coronacrisis zouden de UEFA geholpen hebben bij hun aanbeveling. De UEFA hoopt de fans volgend wel seizoen opnieuw te verwelkomen.

De UEFA gelooft dat het tegenwoordig veel makkelijker is om uitdoelpunten te scoren dan in het verleden toen de regel werd ingevoerd. Moderne stadions, zelfs met fans, zijn minder intimiderend en ook de speltactieken zijn fel veranderd.