UEFA-voorzitter: “Ik zie Final Four in de Champions League vanaf 2024 wel zitten”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zich zaterdag in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe een voorstander getoond van een jaarlijkse Final Four in de Champions League vanaf 2024. Vanaf dat seizoen gaat het nieuwe opzet met 36 in plaats van 32 teams van start. Vorig jaar werd vanwege de coronapandemie voor het eerst geëxperimenteerd met een eindtoernooi van het kampioenenbal op één plaats.