Eindelijk zomers: zonnige periode staat voor de deur

Deze namiddag wisselen soms brede opklaringen af met stapelwolken. Het blijft overwegend droog bij maxima van 15 tot 17 graden in de Ardennen, 17 graden aan zee tot 18 à 20 graden elders, meldt het KMI zaterdag.

Aan de kust waait een krachtige zeebries met pieken tot 50 kilometer per uur. Hierdoor dalen de temperaturen op het einde van de namiddag met enkele graden aan zee, ondanks het zonnige weer.

‘s Avonds verdwijnen de stapelwolken snel zodat het vrijwel helder wordt. Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen er vooral over het noordelijk deel van het land en in de Ardense valleien lokale mistbanken en/of lage wolken gevormd worden. Minima tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 9 graden elders.

Zondag dient zich zonnig aan, met in de namiddag enkele stapelwolken in het binnenland. Het kwik klimt daarbij naar 16 tot 18 graden in de Ardennen, 18 tot 19 graden aan de kust en elders plaatselijk tot 22 graden.

Begin volgende week wordt het vaak zonnig en warmer. Maandag wordt het tot 23-24 graden warm in de Kempen. Dinsdag zal de thermometer ook in het centrum van het land tot 24 graden aangeven.

Woensdag wordt nog warmer, met maxima van 16 tot 26 graden. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: in de loop van de namiddag of de avond vergroot dan de kans op regen of buien. Dat kan eventueel met een onweerachtig karakter zijn. De dagen nadien daalt het kwik enkele graden en blijven buien mogelijk.