Man belandt in ziekenhuis na zuuraanval in Landen, omstandigheden nog onduidelijk

Landen - Een 73-jarige man uit de Vlaams-Brabantse gemeente Landen is vrijdagavond overgebracht naar het ziekenhuis, na een aanval met een zurige stof. De man heeft brandwonden ontwikkeld door de aanval, maar het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak, klinkt het zaterdag.

Het incident heeft zich omstreeks 22.50 uur voorgedaan in een woning in de Nieuwstraat in Attenhoven. Volgens het eerste relaas van de vrouw van de man, zou zij aan het roken geweest zijn in de tuin van het koppel. Een onbekend persoon zou in de tuin zijn binnengekomen en haar vastgegrepen hebben, waarop haar man naar buiten is gelopen en zuur over zich heeft gekregen. Het slachtoffer kreeg zoutzuur in zijn gezicht, volgens burgemeester van Landen Gino Debroux (L’anders). Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar heeft tweedegraads, mogelijk derdegraads brandwonden opgelopen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis van Neder-over-Heembeek.

Het parket is met het onderzoek bezig. Het buurtonderzoek leverde echter niets op: niemand heeft een verdacht persoon gezien. De vrouw wordt momenteel verhoord. Er is een wetsdokter aangesteld.