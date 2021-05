Lichaam uit water gehaald in jachthaven in Kuurne, omstandigheden onduidelijk

Kuurne - In de jachthaven in Kuurne werd zaterdagvoormiddag ter hoogte van de fitness een lichaam in het water aangetroffen.

“Ik kocht me net een boot en was al de hele morgen uitleg aan het krijgen van Koen, de zaakvoerder van de vlakbijgelegen botenspeciaalzaak Demar Marine. We vaarden verschillende keren heen en weer om wat voeling te krijgen met de boot, toen we plots het lichaam zagen drijven”, vertelt Danny Eggermont, zaakvoerder van de firma Zaniboo uit Zwevegem.

Brandweerduikers van zone Fluvia en de politie kwamen ter plaatse en sloten het jaagpad volledig af ter hoogte van de jachthaven. Heel wat wandelaars en fietsers moesten een ommetje maken. Ook de scheepvaart op de Leie werd tijdelijk stilgelegd.

Omdat de omstandigheden van het overlijden onduidelijk waren, stuurde het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk een wetsdokter ter plaatse.