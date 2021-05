Brusselse politie neemt drie voertuigen in beslag bij actie op de Heizelvlakte

In het verleden werden al heel wat wagens in beslag genomen (archief). Foto: Polbru

Brussel / Laken - Op de Heizelvlakte zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie voertuigen in beslag genomen. Via sociale media werd er opgeroepen aan straatracers en autoliefhebbers om er te verzamelen. De plek is al geruime tijd een trekpleister geworden voor bestuurders die al eens graag pronken met hun getunede wagens.

Hoewel de Brusselse politie via sociale media al had gewaarschuwd dat straatracers vrijdagavond niet welkom waren op de Heizelvlakte daagden er toch enkele bestuurders op. Een aangekondigd evenement om er te straatracen deed alvast weinig goeds vermoeden. Vanaf 22 uur was het dan ook prijs, maar de politie was voorzien op hun mogelijke komst. “Rond 22.20 uur hebben we een Suzuki brommer in beslag genomen. De bestuurder kreeg een rijverbod van 15 dagen en een proces-verbaal voor vrijwillige verkeersbelemmering en onaangepaste snelheid.”

Het schrok de andere bestuurders alleszins weinig af want iets voor middernacht was het opnieuw prijs. “Nu werd er een Nissan wagen in beslag genomen. Ook hier kreeg de bestuurder een rijverbod van 15 dagen en een soortgelijk proces-verbaal. Iets voor halfeen tot slot hebben we nog een Maserati in beslag genomen waarbij de bestuurder dezelfde sancties opliep.”

Problematisch

De Heizelvlakte is al enkele jaren een geliefkoosde plek voor bestuurders om er het gaspedaal eens fors in te duwen. Dat tot grote frustratie van buurtbewoners die al meermaals aan de alarmbel trokken. De politie controleert er wel regelmatig en er worden ook vaak wagens in beslag genomen, maar volgens de bewoners dringen structurele maatregelen aan de openbare weg zich op.