Brusselse politie maakt zich op voor broeierige zaterdag vol betogingen. “We zijn er klaar voor”

Het is niet de eerste keer dat er actie gevoerd wordt in het Ter Kamerenbos (archiefbeeld) Foto: BELGA

Brussel - De politie van Brussel is helemaal klaar voor de drie betogingen die in het Ter Kamerenbos zullen doorgaan. Die zijn sowieso alle drie verboden, maar dat weerhoudt de organisatoren er niet van om alsnog feest te vieren, op te roepen voor vrijheid en democratie of zelfs steun te betuigen aan de voortvluchtige militair Jürgen Conings.

In en rond het Ter Kamerenbos heerst rond de middag al een gezellige drukte. Maar het belooft er zaterdagnamiddag nog drukker te worden. Niet minder dan drie - ondertussen verboden - betogingen worden daar verwacht.

Vanaf 14 uur staat er een steunbetoging op het programma voor de voortvluchtige Jürgen Conings. Een uurtje later is het aan de mensen van de Europese demonstratie voor vrijheid en democratie. Tot slot staat om 16 uur La Boum 3 op de overvolle agenda van Brusselse park. De politie zelf wil niet teveel uitweiden over de genomen maatregelen om alles in goede banen te leiden. Hoeveel agenten er precies in en rond het Ter Kamerenbos paraat staan wil woordvoerster Van de Keere niet kwijt. “Maar we zijn er wel klaar voor.”

Het is vooral de tweede betoging waar veel volk op wordt verwacht. Zo zouden mensen uit heel Europa afzakken naar Brussel om er een mars te starten in het park richting de Europese wijk. Vooral dat laatste baart de politie zorgen want die buurt is een neutrale zone waar absoluut niet betoogd mag worden. Via sociale media werd er aan mogelijke aanwezigen die vrijdagavond al in de stad waren, gevraagd om al in het park te verzamelen.

“Maar wij hebben vrijdagavond geen tussenkomsten gehad in het Ter Kamerenbos”, zegt Van de Keere nog. Het is alleszins voor iedereen een beetje de kat uit de boom kijken hoeveel volk er precies zal opdagen en vooral ook hoe de politie zal ingrijpen.