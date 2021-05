Belg die 68.000 euro kon buitmaken, aangehouden in Spanje

De Spaanse politie heeft een voortvluchtige Belg kunnen oppakken in Alicante. De man stond geseind voor fraude en overvallen, waarin hij samen meer dan 68.000 euro zou hebben buitgemaakt.

Het ziet er een beetje vreemd uit. Een oudere man in een rooskleurig hemd en kleurrijk zwembroek wordt weggebracht door de politie. De 57-jarige Belg werd in zijn eigen huis in de wijk Playa San Juan gearresteerd. Volgens de Spaanse media haalde de politie het groot geschut boven om de man te kunnen arresteren.

De man zou in 2020 verschillende keren gefraudeerd hebben en namaak verkocht hebben. Zo is er sprake van de verkoop van een nep horloge aan 16.300 euro. Alles samen kon de man 68.000 euro bij elkaar krijgen. Voor een Belgische rechter werd hij veroordeeld tot tien jaar gevangenis. Sindsdien loopt er Europees aanhoudingsbevel naar de belg. De Spaanse autoriteiten beslissen nu of de man wordt uitgeleverd.