Jongeman rijdt met auto in vaart in Beernem en ... klopt aan bij oom

Beernem / Tielt - De brandweer in heeft zaterdagochtend ter hoogte van Voeders Depré langs Vaart-Noord in Beernem een auto uit het kanaal gevist. De bestuurder, een 20-jarige jongeman uit Tielt, was de nacht voordien in het water gesukkeld maar kon zichzelf uit het voertuig bevrijden.

Volgens woordvoerster Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche waren het de vrienden van de onfortuinlijke bestuurder die in de nacht van vrijdag op zaterdag alarm sloegen. “Ze waren allen samen uit geweest, maar terwijl de vrienden rond 1.15 uur thuis waren gekomen bleek de betrokkene dat niet”, verduidelijkt ze. “De jongeman liet niet meteen iets van zich horen waardoor de vrienden en familie in de richting van een verdwijning begonnen te denken. Pas later op de nacht contacteerde de jongen zijn familie om hen gerust te stellen en uit te leggen hoe de vork aan de steel zat.”

Duikers

De jongeman vertelde hoe hij langs het kanaal van de weg was afgeraakt en in het kanaal gereden. Hij bleef ongedeerd en trok naar de woning van een oom om hulp te vragen. Uiteindelijk werden de hulpdiensten verwittigd en omstreeks 7 uur ’s ochtends gingen duikers te water. De Gentse scheepvaartpolitie kwam daarbij bijstand verlenen. De wagen bleek al wat afgedreven en kon uiteindelijk op 35 meter van de kant en op tien meter diepte gelokaliseerd worden.

Foto: michel vanneuville

Incident

Tijdens de operatie werd het scheepvaartverkeer stilgelegd maar bijna liep het toch nog mis. “Toen een grote boot alsnog doorvoer kwam het net niet tot een incident”, zegt Lien Vermeersch. “De actie werd stilgelegd en bij de tweede poging kon het voertuig kort na 10 uur uiteindelijk uit het water worden gevist. Op de oever werden remsporen aangetroffen maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er juist misliep.”