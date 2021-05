“Waar zijn mama en papa?”: Eitan (5) die kabelbaan-drama als enige overleefde uit coma ontwaakt

“Waar zijn mama en papa?”: het zijn de eerste woorden die Eitan (5) in het hospitaal kon uitbrengen. Het jongetje is stilaan aan de betere hand. Maar hij weet nog niet dat de rest van zijn gezin en grootouders het kabelbaan-drama in Italië niet overleefden. Zijn tante staat hem nu - samen met een team van psychologen - bij.

De dappere jongen uit Israël ademt sinds donderdag zelfstandig, maar spreken is volgens de Duitse krant BILD nog moeilijk. “Ik heb keelpijn”, kon hij vrijdagochtend wel uitbrengen. “Hallo tante. Waarom ben je hier? Waar ben ik? Waar zijn mijn mama en papa?” vroeg hij toen hij zijn tante Aya (41) aan het bed zag zitten in plaats van zijn ouders.

Eitan werd tot nog toe in een kunstmatige coma gehouden sinds hij op Pinksteren betrokken raakte in het kabelbaan-drama aan Lago Maggiore in Italië. Hij was de enige van de 15 inzittenden die het drama overleefde. Volgens de Italiaanse media weet de jongen nog niet dat zijn ouders Tal (26) en Amit (30), zijn broertje Tom (2) en overgrootouders Yitzhak Cohen (81) en Barbara Koninsky (71) het ongeluk niet overleefden. “We willen hem geen leugens vertellen. Dus we hebben gezegd dat hij lang geslapen heeft en dat hij terug op krachten moet komen”, zegt Eitans psycholoog Marina Bertolotti. “Samen met de familie zullen we juiste woorden proberen te vinden om hem het nieuws te vertellen. Maar we moeten eerst zien hoe groot het psychologische trauma is.”

Het is waarschijnlijk de stevige knuffel van papa Amit, die het leven van de jongen redde. De Italiaanse overheidsdiensten willen hem dan ook postuum eren met een medaille. Voor de familie komt het nieuws te vroeg. Ze willen eerst dat Eitan uit de gevarenzone is.

Papa Amit en de rest van de familie werden donderdag al begraven in het noorden van Israël.

De ramp leidde in Italië tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben inmiddels drie managers opgepakt van het bedrijf dat de kabelbaan beheerde. Zij zouden een noodrem buiten werking hebben gesteld die al langer voor problemen zorgde.

LEES OOK. Drie mensen opgepakt na drama met kabelbaan in Italië: noodrem zou bewust zijn uitgeschakeld