Volgende week heeft helft Belgische volwassenen eerste prik gekregen

Een van de komende dagen zal 50 procent van de volwassen bevolking in ons land minstens één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen hebben. Dat zegt de Taskforce Vaccinatie zaterdag. Onder de mensen met een onderliggende aandoening is de kaap van 75 procent al gehaald.

“Op dit moment zitten we zoals voorzien in de exponentiële fase van de vaccinatiecampagne”, verklaarde Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, op de wekelijkse vraag- en antwoordsessie. “Vanaf volgende week starten we fase 2 van de campagne: het inenten van de algemene bevolking.”

Volgens de laatste cijfers, tot en met vrijdag, heeft 49,4 procent van de volwassen bevolking in België minstens een eerste prik gekregen. Begin volgende week of mogelijk dit weekend nog, zal de kaap van 50 procent gepasseerd worden. “Dat is een belangrijke mijlpaal”, reageert Ramaekers. “Maar uiteraard ligt onze ambitie nog hoger.”

Een ander gunstig cijfer is de vaccinatiegraad bij mensen met een onderliggende aandoening, in België zo’n 1,5 miljoen mensen. Daar heeft 75,8 procent nu minstens een eerste prik gekregen. “Eind volgende week of de week erna gaan we daar ons streefdoel van 80 procent halen”, zegt Ramaekers. “In Vlaanderen lukt dat mogelijk dit weekend al.”

Minder positieve reacties waren er zaterdag op het nieuws over de vertraagde leveringen. “AstraZeneca blijft kampen met de gekende ups and downs”, zegt Ramaekers. “De leveringen van Johnson & Johnson verliepen aanvankelijk goed, maar zijn nu ook in woeliger vaarwater gekomen.”

Zowel in Beerse als in de VS worden momenteel miljoenen dosissen van het J&J-vaccin geblokkeerd omdat bijkomende kwaliteitscontroles nodig bleken. “Begin volgende week verwachten we duidelijkheid van de FDA en EMA. Dan zal duidelijker worden wanneer en hoeveel er geleverd kan worden.” Volgens Ramaekers is het nog niet nodig om te gaan doemdenken, maar moeten we er wel rekening mee houden dat een deel van de geblokkeerde badges niet door de controle zal geraken.