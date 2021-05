Tweede vulkaanuitbarsting vlak bij de Nyiragongo blijkt vals alarm

In de buurt van de Nyiragongo-vulkaan, in het oosten van Congo, is zaterdagmorgen dan toch geen tweede vulkaan uitgebarsten. Er was sprake van een “vals alarm”, zo meldt de Congolese regering zaterdag.

“Vals alarm op Nyamuragira. Een vliegtuig heeft over het volledige gebied van de flanken van de vulkaan gevlogen. Er is geen uitbarsting vastgesteld”, zo meldt het Congolese ministerie van Communicatie op Twitter.

Eerder had de regering nog melding gemaakt van een uitbarsting van “geringe intensiteit” van de vulkaan Murara, in een onbewoond gebied van het Nationaal Park Virunga. De Murara is een kleine vulkaan, die vaak beschouwd wordt als een tweede krater van de Nyamuragira-vulkaan, die in vogelvlucht op zowat vijftien kilometer van de Nyiragongo ligt.

De onverwachte uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo een week geleden, heeft aan 34 mensen het leven gekost. Al bijna 400.000 mensen zijn de stad Goma ontvlucht, of hebben wegens een evacuatiebevel van de overheid hun woning verlaten.

De regio Goma is een gebied met intense vulkanische activiteit. Er bevinden zich zes vulkanen.