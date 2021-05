Einde nadert voor AstraZeneca in vaccinatiecampagne

In de loop van de komende twee weken zullen de laatste uitnodigingen worden verstuurd voor een eerste prik met het vaccin van AstraZeneca. Daarna zal het enkel nog dienen voor tweede prikken. De rest gaat naar arme landen via het initiatief Covax. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie bekendgemaakt.

De wachttijd tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca is met twee maanden de langste van alle beschikbare vaccins. Het vaccin wordt ook enkel toegediend aan mensen boven 41 jaar en de leveringen zijn erg onzeker.

De verdere vaccinaties zullen dus met andere merken gebeuren. Hoeveel vaccins van AstraZeneca er uiteindelijk op overschot zullen zijn, is door de onzekere leveringen niet duidelijk.

De vertragingen in de levering van de vaccins van Johnson & Johnson kunnen de vaccinatiecampagne volgens de taskforce mogelijk twee weken vertragen in de zomer, of zelfs vier à vijf weken als de leeftijdslimiet (enkel toediening aan mensen van 41 of ouder) behouden blijft na de lopende risicoanalyse.